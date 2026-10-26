تأهل الأهلي المصري إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب اكتساحه ضيفه كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32.

وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى دور المجموعات بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 6-1.

أهداف الأهلي

افتتح «المارد الأحمر» التسجيل في الدقيقة 31، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يعود الشحات مجدداً لزيارة الشباك، مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم اختتم طاهر محمد طاهر أهداف المباراة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 68.

موعد القرعة

ومن المقرر أن تُقام قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة.