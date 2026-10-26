كشفت مراجعة طبية في أحد مستشفيات الأرجنتين عن واقعة أثارت صدمة واسعة، بعدما تبيّن أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات حامل في شهرها السادس، إثر نقلها إلى قسم الطوارئ بسبب آلام شديدة في البطن، لتبدأ السلطات تحقيقاً في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

ووقعت الحادثة في مستشفى «كولونيا دورا» بمقاطعة سانتياغو ديل إستيرو، حيث اصطحبت الأم طفلتها لتلقي العلاج، قبل أن يكشف فحص طبي أجراه طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد عن الحمل في مرحلة متقدمة. وبحسب صحيفة «ديلي ستار»، ذكرت الأم أنها أبلغت الطبيب بأن ابنتها لم تبدأ الدورة الشهرية بعد.

وخلال الفحص، أشارت الطفلة إلى زوج والدتها، خوليو فيفاس، البالغ من العمر 33 عاماً، باعتباره المشتبه به في واقعة الإساءة المزعومة. وعلى إثر ذلك، أصدر المدعي العام المشرف على التحقيق، غييرمو فارياس، أمراً بالقبض عليه.

وتوجهت الشرطة إلى عقار في منطقة إل براشو الريفية، حيث كان المشتبه به يقيم مع الطفلة ووالدتها، وألقت القبض عليه يوم الثلاثاء، كما صادرت هاتفه المحمول في إطار جمع الأدلة. وتشارك وحدة شرطة المرأة في التحقيق، فيما يواصل المحققون الاستماع إلى الإفادات واستكمال الإجراءات لكشف ملابسات القضية.

ولا يزال فيفاس قيد الاحتجاز، في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليه.

من جهتها، عبّرت نورما غوميز، جدة الطفلة، عن ألمها الشديد إزاء ما تكشّف، مشيرة إلى أنها سبق أن حذّرت ابنتها من منح الرجل ثقتها. وفي تصريحات لمحطة «نوتيسيرو 7» المحلية، أوضحت أن ابنتها أندريا تعرّفت على فيفاس عبر الهاتف، وقالت إنها دأبت على تنبيهها إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل معه.

وأضافت الجدة أنها عاشت تجربة مؤلمة مشابهة خلال طفولتها، ما ضاعف وقع الواقعة عليها، مؤكدة حجم الصدمة التي شعرت بها عقب اكتشاف ما يُشتبه في تعرض حفيدتها له.