استعاد فريق نيوكاسل يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وكان نيوكاسل، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، قد خسر في آخر مباراتين في البريميرليغ أمام كوفنتري سيتي 4-1 وأستون فيلا 1-0.

هدفان في 11 دقيقة

افتتح ويليام أوسولا التسجيل لنيوكاسل في شباك كريستال بالاس بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ثم أضاف هارفي بارنيس الهدف الثاني بعدها بـ11 دقيقة.

نيوكاسل يقفز 7 مراكز

بهذه النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم من المركز الرابع عشر إلى السابع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.