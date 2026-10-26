مهمة وطنية جديدة تنتظر ممثلي الوطن الاتحاد والأهلي والقادسية، اليوم (الإثنين)، في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يلعب الاتحاد أمام مستضيفه نيفتشي الأوزبكي (4:45م)، ويستضيف الأهلي نظيره الغرافة القطري (7:00م)، فيما يلتقي القادسية ضيفه السد القطري الساعة التاسعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

على ملعب فارغونا بمدينة فارغونا الأوزبكية، يخوض فريق الاتحاد لقاءً هاماً أمام مستضيفه نيفتشي، ويسعى ممثل الوطن لتحقيق الفوز الأول في هذه النسخة بعد أن عجز عن الفوز في أول مواجهتين بعد تعادله مع الشمال القطري بهدف لكل منهما، ومن ثم خسارته من شباب الأهلي الإماراتي بهدفين لهدف، فيما يدخل فريق نيفتشي هذا اللقاء وفي محصلته ثلاث نقاط حصدها من فوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل، وخسارته من النصر بثلاثة أهداف لهدف.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل الأهلي لقاءه أمام ضيفه الغرافة سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد انتصاره القوي على الوصل الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل مع باختاكور الأوزبكي بهدف لكل منهما، فيما يسعى فريق الغرافة لتحقيق أولى نقاطه في المسابقة، بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين من الهلال والاستقلال وبذات النتيجة 1/2.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يطمح القادسية لمواصلة نتائجه الإيجابية بالمسابقة بعد أن انتصر على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف، ومن ثم تعادل مع باختاكور الأوزبكي بهدف لكل منهما، فيما يسعى السد القطري لتحقيق أول انتصاراته بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين من الاستقلال بثلاثية نظيفة ومن ثم من الهلال بهدفين نظيفين.

من جهة أخرى، قرر اﻻتحاد اﻵسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباراة النصر السعودي وفريق الوصل الإماراتي، والتي كان من المقرر إقامتها، اليوم، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، إلى موعد لاحق، مشدداً على أنه سيتم تأكيد الموعد الجديد للمباراة وتوقيت انطلاقها والإعلان عنهما في الوقت المناسب.