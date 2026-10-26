أصيب نحو 80 شخصاً إثر سقوط حافلة من أعلى منحدر عقب تصادمها مع سيارة بالقرب من برشلونة الأحد.
وأفادت خدمة الطوارئ الطبية في كاتالونيا، أنه تعرض أربعة أشخاص لإصابات خطيرة وتم نقلهم للمستشفى، بينما أصيب 18 آخرون بجروح متوسطة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إي) بأن الحافلة سقطت من منحدر يبلغ ارتفاعه 20 متراً عقب وقوع التصادم، إذ وقع الحادث في وقت متأخر من بعد الظهيرة على طريق (بي في - 5114) بالقرب من بلدية "فوجارس دي مونتكلوس" في متنزه "مونتسيني" الطبيعي الجبلي شمال شرق إسبانيا.
إصابة 80 شخصاً إثر سقوط حافلة من منحدر بارتفاع 20 متراً قرب برشلونة
26 أكتوبر 2026 - 00:54 | آخر تحديث 26 أكتوبر 2026 - 00:54
صورة للحافلة بعد سقوطها من أعلى منحدر عقب تصادمها مع سيارة بالقرب من برشلونة الأحد. (متداولة)
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«عكاظ» (جدة)
أصيب نحو 80 شخصاً إثر سقوط حافلة من أعلى منحدر عقب تصادمها مع سيارة بالقرب من برشلونة الأحد.