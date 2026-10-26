أصيب نحو 80 شخصاً إثر سقوط حافلة من أعلى منحدر عقب تصادمها مع سيارة بالقرب من برشلونة الأحد.

وأفادت خدمة الطوارئ الطبية في كاتالونيا، أنه تعرض أربعة أشخاص لإصابات خطيرة وتم نقلهم للمستشفى، بينما أصيب 18 آخرون بجروح متوسطة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إي) بأن الحافلة سقطت من منحدر يبلغ ارتفاعه 20 متراً عقب وقوع التصادم، إذ وقع الحادث في وقت متأخر من بعد الظهيرة على طريق (بي في - 5114) بالقرب من بلدية "فوجارس دي مونتكلوس" في متنزه "مونتسيني" الطبيعي الجبلي شمال شرق إسبانيا.