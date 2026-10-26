يشهد قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية تحولًا متسارعًا، مدعومًا باستثمارات إستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع تنويع الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية في صميم أهدافها، ولا يقتصر هذا التحول على تنظيم الفعاليات فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة من البنية التحتية والمرافق والخدمات القادرة على استضافة الفعاليات المحلية والدولية وتعزيز حضور المملكة في صناعة الملتقيات العالمية، وفي قلب هذا التحول تأتي الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوصفها ركيزة أساسية لتمويل وتشغيل وتطوير البنية التحتية، إذ تجمع الخبرة الحكومية في التخطيط والتنظيم مع قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والابتكار وإدارة العمليات بكفاءة، بما يسهم في توزيع الأدوار والمسؤوليات وتعزيز استدامة المشاريع، وقد شكلت القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات التي استضافتها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض منصة مهمة لترجمة هذا التوجه إلى شراكات عملية، من خلال جمع ممثلين من جهات محلية ودولية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم البنية التحتية وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، كما عكست القمة اهتمامًا متزايدًا من الشركات الدولية بالسوق السعودية ورغبتها في توسيع حضورها داخل المملكة، بما يدعم نقل الخبرات وتطبيق المعايير العالمية، وتتعدد نماذج الشراكة بين التمويل والتشغيل وإدارة المرافق، ويقدم صندوق الفعاليات السعودي نموذجًا يجمع بين مشاركة القطاع الخاص وتمويل الصندوق، بما يساعد على تنفيذ المشاريع وتوفير بنية تحتية قادرة على خدمة الفعاليات الكبرى، وتكتسب هذه النماذج أهميتها من قدرتها على توزيع المخاطر والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، بحيث لا تتحمل الجهات الحكومية أعباء الإنشاء والتشغيل كاملة، بل تتوزع المسؤوليات وفق طبيعة كل مشروع، كما تتيح هذه الشراكات الاستفادة من التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة المتقدمة وتحسين الصيانة والتشغيل على المدى الطويل، بما يحافظ على جاهزية المرافق ويرفع قدرتها على المنافسة، ولا تقتصر آثار تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات على قاعات الفعاليات، بل تمتد إلى قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات والتقنية، وتفتح فرصًا أمام المنشآت الوطنية والكفاءات السعودية، وتسهم في توطين المعرفة والخبرة وربط الاقتصاد المحلي بالأسواق الدولية، كما تمنح المدن السعودية فرصًا أوسع لاستقطاب الاستثمارات والفعاليات وتنمية ميزاتها التنافسية، وتترجم هذه الشراكات مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة الاستثمار واستقطاب الخبرات العالمية وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في صناعة الفعاليات، فاستدامة القطاع لا تعتمد على المرافق وحدها، وإنما على منظومة متكاملة تجمع التمويل والتشغيل والمعرفة والتقنية والموارد البشرية، ومن هنا فإن نجاح الشراكات لا يقاس بحجم الاستثمارات وحده، وإنما بقدرتها على صناعة قيمة مستدامة من خلال رفع كفاءة المرافق وتطوير الخدمات وتوسيع قاعدة الموردين المحليين وتأهيل الكفاءات وتعزيز حضور الشركات السعودية في سلسلة القيمة المرتبطة بالمعارض والمؤتمرات، ومع استمرار نمو القطاع تصبح الشراكات وسيلة لتبادل المعرفة وبناء الثقة وتطوير الحلول المبتكرة، وصولًا إلى منظومة فعاليات وطنية متقدمة تعكس طموح المملكة وتدعم اقتصادها المتنوع وتعزز مكانتها في صناعة المعارض والمؤتمرات عالميًا.