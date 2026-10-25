توقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأحد)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 10 مناطق في المملكة، الأحد، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح التقرير اليومي لحالة الطقس أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المناطق المتأثرة بالحالة الجوية.

حالة البحر الأحمر

وبيّن التقرير أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

وقد تتجاوز سرعة الرياح 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وبين متر ومترين على الجزء الجنوبي، مع احتمال تجاوزه مترين عند تكوّن السحب الرعدية الممطرة. وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وقد تصل إلى مائجة مع السحب الرعدية.

حالة الخليج العربي

وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي من الخليج العربي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.