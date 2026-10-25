أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء صرف بدل إضافي بقيمة 500 ريال شهريا للمتقاعدين الحاليين والجدد، اعتبارا من الأول من يناير 2027، إنفاذا للموافقة الكريمة على الإجراءات الداعمة للمواطنين.

وأكدت المؤسسة أن البدل يشمل المستحقين للمعاشات التقاعدية في جميع الأنظمة التأمينية، ومستفيدي معاشات العجز المهني وغير المهني، إلى جانب أفراد عائلة المتقاعد المتوفى المستحقين للمعاش، باستثناء المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وأوضحت أن صرف البدل سيتم آليا مع المعاش الشهري، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو اتخاذ أي إجراءات من المستفيدين.

وكشفت المؤسسة، في دليل للأسئلة الشائعة، أن المتقاعد الذي يستحق أكثر من معاش تقاعدي منفصل سيحصل على بدل إضافي واحد فقط بقيمة 500 ريال شهريا، بغض النظر عن عدد المعاشات المستحقة له.

وفي ما يتعلق بأفراد عائلة المتقاعد المتوفى، بيّنت المؤسسة أن البدل يُضاف تلقائيا إلى المعاش الأساسي، ويوزع بالتساوي بين أفراد الأسرة المستحقين للمعاش، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.