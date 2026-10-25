أعلن السجل العقاري بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في عدد من المدن والمحافظات بمنطقة الرياض، ضمن جهوده المستمرة لاستكمال بناء سجل عقاري شامل وموحد يرفع من موثوقية البيانات العقارية ويعزز الشفافية في القطاع.

ويشمل التسجيل العيني الأول عدداً من الأحياء والمواقع العقارية في محافظات الحريق والأرطاوية وجلاجل، إضافة إلى مواقع متعددة بمدينة الرياض، وأجزاء من أحياء الحيانية وعروى وروضة سدير، إلى جانب عددٍ من القطع العقارية في الجمش والقصب والقويعية والمجمعة والرويضة ورماح وساجر وضرماء وعفيف وحوطة سدير.

ودعا السجل العقاري ملّاك العقارات الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى استكمال تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 28 يناير 2027، مؤكداً إمكانية التحقق من شمول العقار ضمن المناطق المستهدفة عبر منصة السجل العقاري.

وأوضح أن التسجيل متاح من خلال منصة السجل العقاري وتطبيقه الإلكتروني، مع توفير الدعم والاستفسارات عبر مركز خدمة العملاء، مشدداً على أهمية التسجيل خلال المدة المحددة للاستفادة من الخدمات العقارية وتنفيذ التصرفات العقارية بسهولة وتجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري مواصلة أعمال التسجيل في المناطق المستفيدة، بما يسهم في إيجاد مرجعية موحدة ودقيقة لبيانات العقارات على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن كل عقار مسجل سيُمنح (رقم عقار) وصك تسجيل ملكية يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق وبيانات المالك والأوصاف والحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار، بما يعزز حفظ الملكيات والحقوق العقارية ويدعم استدامة القطاع العقاري وتطويره.

وبيّن أن تحديد المناطق العقارية المشمولة بالتسجيل يتم وفق معايير معتمدة من الهيئة العامة للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذ عمليات إنشاء وإدارة السجل العقاري باستخدام التقنيات الجيومكانية والمنصات الرقمية الحديثة لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الثقة في البيانات العقارية.