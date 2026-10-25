أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل الإماراتي، قبل قرار إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهة النصر والوصل، ضمن منافسات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026–2027.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان صحفي صدر مساء اليوم الأحد، أنه عمل بالتنسيق مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة على استكمال كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران، وتوفير المتطلبات التنظيمية واللوجستية كافة.

وأشار البيان إلى إشعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باكتمال الترتيبات عبر مخاطبات رسمية، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونادي الوصل، وإشعارهما بجاهزية استقبال البعثة واكتمال جميع الترتيبات اللازمة.

وأضاف الاتحاد السعودي أن مراقب المباراة وطاقم الحكام المكلّف بإدارتها وصلوا إلى الرياض في وقت سابق، استعدادًا لإقامة المواجهة وفق موعدها المحدد، وهو ما يؤكد اكتمال الترتيبات المتعلقة باستضافة المباراة.

وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم دعمه الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشاركة في المنافسات الخارجية، مشددًا على استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.