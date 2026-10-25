تغلب فريق ليفربول على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

هدفان في أربع دقائق

افتتح ليفربول التسجيل عن طريق لاعب برايتون باسكال غروس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، ثم أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق فقط.

ليفربول يقتحم المربع الذهبي

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، متأخراً بست نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال اللذين يتقاسمان الصدارة.

توقف سلسلة برايتون

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز الثالث، بعد توقف سلسلة انتصاراته التي استمرت أربع مباريات.