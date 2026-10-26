قاد الفرنسي كيليان مبابي فريق ريال مدريد إلى الفوز على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1، في مواجهة الكلاسيكو التي جمعتهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، مسجلاً هدفي فريقه ليبلغ حاجز 100 هدف بقميص النادي الملكي.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 41، بعدما ارتطمت به الكرة إثر محاولة جيرارد مارتن إبعاد عرضية ديوماندي، لتستقر في شباك برشلونة، وينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وأدرك البرازيلي رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 61، بعدما استقبل تمريرة من بيدري وسدد كرة قوية لم يتمكن الحارس أندري لونين من التصدي لها.

وفي الدقيقة 87، عاد مبابي ليحسم المواجهة لمصلحة ريال مدريد، بعدما انتهت هجمة مرتدة بتمريرة من إدواردو كامافينغا إلى المهاجم الفرنسي، الذي وضع الكرة في الشباك، مانحاً فريقه ثلاث نقاط في سباق الدوري.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة في الصدارة، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط. وتلقى الفريق الكتالوني خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد تسعة انتصارات متتالية.

مبابي يبلغ الهدف المئوي

ووصل مبابي إلى 100 هدف بقميص ريال مدريد في 116 مباراة، بعدما سجل ثنائية الكلاسيكو، وفقاً لما أورده موقع «كادينا كوبيه» الإسباني.

وبحسب المصدر ذاته، يحتفظ المجري فيرينك بوشكاش بالرقم القياسي لأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع ريال مدريد، بعدما حقق ذلك في 101 مباراة.

كما رفع مبابي رصيده إلى 13 هدفاً في 11 مباراة أمام برشلونة بمختلف المسابقات، منها 6 أهداف بقميص باريس سان جيرمان و7 أهداف مع ريال مدريد.