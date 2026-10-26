أثار اختفاء محامية أمريكية كانت تخضع للعلاج من السرطان في ولاية كاليفورنيا تساؤلات استمرت أشهرا، قبل أن تقود التحقيقات إلى العثور على رفاتها داخل مزرعتها، وتوجيه تهمة القتل إلى ابنها بالتبني، الذي تشتبه السلطات في تورطه أيضا بقضايا احتيال والاستيلاء على ممتلكاتها بوثائق مزورة.

وأعلنت المدعية العامة لمقاطعة سان دييغو، سمر ستيفان، توجيه تهمة القتل إلى سيدريك فون فرديناند، البالغ 34 عاما، على خلفية وفاة المحامية نادين جيت، 64 عاما، التي اختفت مطلع عام 2024 في ظروف غامضة.

من الرعاية إلى دائرة الاتهام

وبحسب التحقيقات التي أوردتها صحيفة «بيبول»، انتقل فون فرديناند للعيش مع والدته بالتبني في أغسطس، عقب تشخيص إصابتها بالسرطان، قائلا إنه يريد مساعدتها خلال رحلة العلاج.

غير أن المحققين يشتبهون في أنه أعطاها جرعة قاتلة من مادة الفنتانيل بين 14 و17 يناير 2024، قبل دفن جثمانها في حفرة بعمق نحو مترين داخل مزرعتها بمنطقة فالي سنتر.

وكان آخر ظهور معروف لجيت خلال جلسة علاج كيميائي في 14 يناير. وبعد ذلك، بدأ المتهم، وفقا للادعاء، بإخبار أشخاص من محيطها بأنها لن تنجو من المرض، وأنها ترغب في حرق جثمانها من دون إقامة مراسم جنازة.

كما أبلغ إحدى العاملات في رعايتها بأنها توفيت في المكسيك، وأن خدماتها لم تعد مطلوبة، في رواية أثارت مزيدا من التساؤلات حول مصير المحامية.

رفض تقديم شهادة الوفاة

بدأت خيوط القضية تتكشف بعدما رفض المتهم تقديم شهادة وفاة والدته إلى أشقائه بالتبني، الذين لاحظوا أيضا تحركات مالية وعقارية مريبة تتعلق بممتلكاتها.

وفي يونيو 2024، أبلغ الأبناء السلطات باختفائها، لتبدأ التحقيقات التي قادت، في يوليو/تموز 2025، إلى العثور على رفاتها داخل المزرعة. وصنف الطبيب الشرعي الوفاة لاحقا على أنها جريمة قتل.

اتهامات باحتيال

ولم تقتصر القضية على تهمة القتل، إذ يواجه فون فرديناند اتهامات بالاحتيال العقاري وسرقة الهوية وتزوير المستندات، في وقائع قالت السلطات إنها تسببت بخسائر تجاوزت 500 ألف دولار. كما وُجهت اتهامات إلى شخصين آخرين على صلة بعمليات الاحتيال المزعومة.

ووصفت المدعية العامة القضية بأنها جريمة مدفوعة بالجشع، مشيرة إلى استغلال المتهم الحالة الصحية الحرجة للضحية، فيما أكدت محاميته، آشلي مانغولد، تمسكه ببراءته وحبه لوالدته بالتبني.

ومن المقرر أن يمثل فون فرديناند أمام المحكمة في 5 نوفمبر المقبل، بعد تأجيل جلسة سابقة كانت مقررة في 22 أكتوبر.