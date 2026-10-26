«كانوا نائمين وفوجئوا بالاصطدام».. بهذه الكلمات روى محمد علي، والد اللاعبة شذى المصابة في حادث أتوبيس لاعبي الجودو بمحافظة المنيا في مصر، تفاصيل اللحظات التي سبقت اصطدام الأتوبيس بشاحنة نقل ثقيل، خلال عودة البعثة من بطولة الجمهورية للجودو في القاهرة، في حادث أسفر عن وفاة لاعبتين وإصابة عدد من اللاعبين والمدربين.

وقال محمد علي في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن اللاعبين كانوا في طريق عودتهم عقب انتهاء البطولة، وكانوا نائمين داخل الأتوبيس، قبل أن يفاجأوا بالاصطدام بشاحنة نقل ثقيل، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأضاف أن الحادث كان شديدًا، وأسفر عن وفاة اللاعبتين لوجين عبد العزيز صابر ورفيف محمد عبد المنعم، وإصابة عدد من أفراد البعثة. وأوضح أن ابنته شذى تعرضت لكسر في الفقرات جراء الحادث، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

رحلة البطولة تنتهي بمأساة

وكانت بعثة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسيوط قد شاركت في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 عامًا، قبل أن تتعرض للحادث فجر الأحد 25 أكتوبر، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، أثناء عودتها من القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة اللاعبتين وإصابة عدد من أفراد البعثة، وسط حالة من الحزن في أوساط أسر اللاعبين والوسط الرياضي المصري.

وكانت لوجين قد حصلت على المركز الثاني في البطولة، فيما حصدت رفيف المركز الثالث، قبل أن تتحول رحلة العودة إلى مأساة.