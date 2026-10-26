واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تألقه التهديفي أمام برشلونة، بعدما عزز سجله في مواجهات الكلاسيكو، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ المواجهة يسجل 8 أهداف خلال أول 7 مباريات له، في إنجازٍ يعكس حضوره اللافت أمام الغريم التقليدي.



وجاء هذا الرقم بعدما قاد مبابي فريقه ريال مدريد للفوز على برشلونة بنتيجة 2-1، أمس الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، بتسجيله هدفي الانتصار، ليؤكد مجدداً قدرته على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى.



ويُعد برشلونة أكثر الفرق التي هز مبابي شباكها منذ انضمامه إلى ريال مدريد، في مؤشرٍ على الفاعلية الهجومية الكبيرة التي يظهر بها النجم الفرنسي أمام الفريق الكتالوني.



وعلى صعيدٍ آخر، يتقاسم مبابي مع البرازيلي رافينيا صدارة هدافي الكلاسيكو خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقاً للإحصائية المتداولة، ليواصل النجمان خطف الأضواء في واحدة من أكثر المواجهات إثارةً في كرة القدم العالمية.