فرضت أندية النصر والهلال والقادسية حضورهم في دوري روشن السعودي، بعدما سجلت الفرق الثلاثة العلامة الكاملة في مبارياتها الخمس، مع تميز كل فريق في جانب مختلف.



ونجح النصر في تحقيق خمسة انتصارات من خمس مباريات خاضها على أرضه، ليؤكد قوته أمام جماهيره، فيما واصل الهلال والقادسية تألقهما خارج الديار، بعدما حقق كل منهما خمسة انتصارات من خمس مباريات خارج ملعبه، في حصيلة تعكس قوة الفريقين وقدرتهما على حصد النقاط بعيداً عن جماهيرهما.



وتبرز هذه الأرقام التميز التنافسي للفرق الثلاثة، إذ يتصدر النصر مشهد الانتصارات على أرضه، بينما يتقاسم الهلال والقادسية العلامة الكاملة خارج الديار.