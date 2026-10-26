تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مساء اليوم (الإثنين)، صوب مسرح «لندن بالاديوم» بالعاصمة البريطانية، والذي يحتضن لأول مرة في التاريخ فعاليات حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية (Ballon d’Or) في نسختها السبعين.

يشهد مسرح الحفل صراعاً هو الأشرس في الآونة الأخيرة، بين 30 لاعباً تم اختيارهم ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم. ويتصدر النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، والإسباني رودري لاعب برشلونة المتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم 2026، واجهات التوقعات كأبرز المرشحين لنيل الجائزة المرموقة، كما يبرز في القائمة ثلاثي ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، إلى جانب الجوهرة الإسبانية الشابة لامين يامال، والنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي حامل لقب النسخة الماضية.

وعلى صعيد التواجد العربي، يبرز اسم النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، ضمن المرشحين الثلاثين للجائزة الكبرى، بينما ينافس مواطنه ياسين بونو حارس الهلال على جائزة «ياشين» لأفضل حارس، ويتطلع الجزائري الواعد إبراهيم مازة لاقتناص جائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب.

إلى جانب الجوائز السنوية المعتادة لأفضل المدربين والأندية، يشهد حفل هذا العام حدثاً استثنائياً؛ حيث من المقرر الإعلان عن نتائج التصويت الجماهيري التاريخي (Ballon d’Or of All-Time)، لتحديد اللاعب الأعظم في تاريخ الجائزة من بين 10 أساطير تاريخيين حققوا اللقب مرتين أو أكثر، وعلى رأسهم صاحب الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بخمس كرات ذهبية.

هاري كين الأقرب لنيل الجائزة

وتصب الترشيحات نحو اللاعب هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، ليكون العريس المرتقب في ليلة لندن التاريخية؛ حيث تُشير أحدث التحليلات الرقمية والإحصائية الصادرة عن مكاتب التوقعات العالمية إلى تصدر النجم الإنجليزي سباق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2026، بنسبة قياسية تتراوح بين 40% إلى 45%. ويأتي هذا التفوق الكاسح لـ «الأمير الإنجليزي» مدعوماً بموسم استثنائي مميز على الصعيد الفردي، نجح خلاله في تسجيل 61 هدفاً وصناعة 13 أخرى في 51 مباراة فقط، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي ويفرض نفسه المرشح الأول فوق العادة.

وفي المقابل، يلاحق كين في قائمة الحظوظ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بنسبة 22% بعد نيله لقب هداف المونديال الأخير، ويليهما موهبة برشلونة الصاعد لامين يامال بنسبة 15% بفضل إنجازه الجماعي الكبير بالتتويج بلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا. ورغم المنافسة الشرسة وتواجد أسماء رنانة أخرى مثل رودري، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، إلا أن الهيمنة التهديفية التاريخية لهاري كين جعلته يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ليفصل بينه وبين معانقة الذهب ساعات قليلة، حتى انطلاق الحفل الرسمي اليوم على مسرح «لندن بالاديوم».