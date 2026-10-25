تحولت أيام شهر العسل الأولى إلى نهاية مأساوية لعروس بعدما فارقت الحياة إثر تعرضها لرد فعل تحسسي حاد تجاه الجمبري، وذلك بعد 11 يوماً فقط من احتفالها بزفافها.

ووقعت الحادثة في مدينة ليريا البرتغالية، التي كانت المحطة الأخيرة في رحلة أوروبية خاضتها العروس البرازيلية أماندا ناسيمينتو، البالغة من العمر 29 عاماً، برفقة زوجها تياجو ناسيمينتو عقب زواجهما.

وكانت أماندا، التي تعمل ممرضة في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات البرازيلية، قد احتفلت بزفافها قبل أن تنطلق مع زوجها في رحلة شهر العسل التي خططا لها منذ فترة طويلة. وخلال وجودهما في أحد مطاعم المدينة، تناولت أماندا وجبة تضم الجمبري ومأكولات بحرية أخرى، بعدما اعتقدت أن الطبق يحتوي على الأسماك فقط؛ وفق ما فهمته من استفسارها المسبق لدى العاملين بالمطعم.

وبعد نحو ساعتين من تناول الوجبة، وبينما كان الزوجان يتجولان في المدينة، ظهرت عليها أعراض حساسية مفرطة بصورة مفاجئة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ليريا لتلقي الرعاية الطبية. ومع تدهور حالتها، تقرر نقلها إلى مستشفى جامعة كويمبرا لتوفير رعاية أكثر تخصصاً، إلا أن حالتها الصحية شهدت تراجعاً سريعاً خلال الطريق. وانتهت المأساة بإصابتها بسكتة قلبية قبل وصولها إلى المستشفى، لتفارق الحياة وتتحول رحلة العودة التي كانت مقررة إلى وطنها بعد أيام قليلة إلى ذكرى حزينة لعائلتها وزوجها.