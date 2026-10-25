أُسدل الستار على واحدة من القضايا المثيرة، بمعاقبة زوج بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل زوجته عبر وضع عقاقير طبية في الطعام والشراب على فترات متباعدة حتى تدهورت حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات المنيا، في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة مقتل مهندسة ميكانيكا داخل نطاق قسم المنيا الجديدة.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم أُحيل للمحاكمة الجنائية بعد اتهامه بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار، على نحو انتهى بوفاتها نتيجة تردي حالتها الصحية.

وبحسب قرار الإحالة، استغل المتهم معاناة زوجته من المرض، وبدأ منذ سبتمبر 2025 في دس عقاقير طبية لها داخل الطعام والشراب دون مبرر علاجي أو حاجة طبية تستدعي تناولها.

وأوضحت التحقيقات أن استمرار المجني عليها في تناول تلك العقاقير أدى إلى تدهور حالتها الصحية تدريجياً، وإضعاف عضلة القلب، وصولاً إلى إصابتها بفشل حاد في الدورة الدموية.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن المضاعفات الناتجة عن تلك العقاقير كانت سبباً في الوفاة؛ وهو ما استندت إليه النيابة العامة في توجيه اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهم.

وبعد نظر القضية ومرافعات الدفاع والنيابة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.