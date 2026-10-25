ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مياه الشرب في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين مياه الشرب للنازحين في المحافظة، إذ ضخ مياه الشرب عبر 13 نقطة في مناطق البعرارة وأكمة البير والدحي المعبر، ومكتب النقل بمديرية المظفر في المحافظة، استفاد منها (3480) فرداً بواقع (500) أسرة نازحة والمجتمعات المتأثرة والمضيفة من الحصار في مدينة تعز.

وتأتي هذه الجهود ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف توفير المياه الصالحة للشرب، وتعزيز مقومات الحياة، ودعم صمود السكان وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي في اليمن.