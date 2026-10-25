أصيب شاب بطعنة خلال مشاجرة اندلعت بعدما تدخل للدفاع عن شقيقته إثر تعرضها للمعاكسة، في واقعة شهدتها منطقة القطامية بالقاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما استدعى انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة بدأت إثر تعرض فتاة لمعاكسة من أحد الأشخاص، قبل أن يتدخل شقيقها للاعتراض على تصرفه، لتتطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة بين الطرفين. وخلال الاشتباك، تعرّض الشاب لإصابة بطعنة على يد المتهم، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة كاملة.