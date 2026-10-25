اختارت الفنانة سميرة سعيد الاحتفال بزفاف نجلها شادي النابلسي بطريقة خاصة، بعدما أهدته أغنية جديدة بعنوان (وليدي) تزامناً مع هذه المناسبة العائلية السعيدة.

وجاءت الهدية الفنية خلال حفل زفاف شادي على الشابة سهيلة، والذي أُقيم في أجواء مغربية مميزة، بحضور أفراد العائلة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وحملت الأغنية بصمة فنية مشتركة، إذ كتب كلماتها ولحنها بلال سرور، بينما تولى هاني يعقوب مهمة التوزيع الموسيقي، على أن تُطرح رسمياً للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، تواصل سميرة سعيد استعداداتها للعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد يضم 14 أغنية، بعد فترة طويلة من التحضير والتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن المقرر طرح الألبوم على مرحلتين؛ تبدأ الأولى خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، فيما سيُكشف عن موعد المرحلة الثانية لاحقاً، بينما تتولى سميرة سعيد إنتاج الألبوم بنفسها.