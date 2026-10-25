أرجأت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الفصل في القضية المقامة من الفنانة بسمة بوسيل ضد سيدة متهمة بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

وجاء القرار خلال نظر القضية المتداولة أمام المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، التي تتهم فيها المدعية إحدى السيدات بالإساءة إليها عبر حسابات إلكترونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به بسمة بوسيل إلى الأجهزة الأمنية، أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف من خلال منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة، وتدعى (ه.ع)، استخدمت حساباً إلكترونياً في نشر محتوى اعتُبر مسيئاً للمجني عليها، كما تضمن -بحسب التحقيقات- ما رأت الجهات المختصة أنه يمس حياتها الخاصة ويتسبب في مضايقتها وإزعاجها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

وعقب فحص البلاغ وجمع التحريات، تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيقات التي انتهت إلى إحالة المتهمة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.

وقررت المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل القضية للنطق بالحكم يوم 28 نوفمبر، لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في الدعوى.