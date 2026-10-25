استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد ودولة رئيس الوزراء جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة رحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه في شتى المجالات.

كما تم بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

فيما حضر من الجانب الهيليني، الأمين العام للأمن القومي الدكتور أثانسيوس نتوكوس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء السفيرة إكاتريني ناسيكا، وسفيرة الجمهورية اليونانية لدى المملكة إكاتريني فارفاريغو، ومديرة التخطيط الإستراتيجي الدولي والاتصالات لدى رئيس الوزراء السيدة أريستوتيليتسا بيلوني، ومديرة الاتصالات بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء السيدة كيرياكي كابي، ومستشار المكتب الصحفي بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء السيد ألكسندروس ماراكيس.