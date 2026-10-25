كشفت آثار دماء على مركبة (تروسيكل) تفاصيل جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في العقد الرابع من عمره، بعدما قُتل على يد زوجته ووالدتها إثر خلافات أسرية، قبل أن تحاولا التخلُّص من جثمانه وإخفاء معالم الجريمة.

وشهدت قرية أبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية الحادثة؛ حيث عُثر على جثمان المجني عليه داخل منطقة زراعية بالجزيرة بعد بلاغ من الأهالي.

وتلقى رجال المباحث إخطاراً بالعثور على جثمان شاب يدعى (محمد س. خ)، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحص ملابساته والوقوف على أسباب الوفاة.

وأظهرت المعاينة وجود آثار خنق وطعنات متفرقة في أنحاء الجسد، ما رجّح وجود شبهة جنائية وراء الحادث. وكشفت التحريات أن خلافات زوجية سابقة تطورت إلى مشادة ومشاجرة بين المجني عليه وزوجته، قبل أن تتدخل والدتها، حيث اعتدت الاثنتان عليه وخنقتاه وسددتا له طعنات عدة أودت بحياته.

وعقب ارتكاب الجريمة، وضعت المتهمتان الجثمان داخل (شوال كبير) في محاولة لإخفائه، واستعانتا بسائق تروسيكل لنقل مخلفات وكراكيب والتخلص منها في منطقة زراعية، دون علمه بما تحتويه الحمولة. غير أن المفاجأة جاءت عندما لاحظ السائق وجود آثار دماء على (التروسيكل) أثناء تفريغ الحمولة، ما دفعه إلى تفقد محتوياتها، ليعثر على الجثمان بين المخلفات.

وأصيب السائق بحالة من الفزع، وبدأ في الاستغاثة، الأمر الذي ساهم في كشف الواقعة وإبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الزوجة ووالدتها، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الجريمة وفق ما أسفرت عنه التحريات.

وحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمتين على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.