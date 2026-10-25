تخوض الفنانة المصرية بسمة داود تجربة درامية جديدة بانضمامها إلى فريق عمل مسلسل (بعد نص الليل)، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويجمع العمل عدداً من نجوم الدراما، في مقدمتهم طارق لطفي وغادة عادل، ضمن مشروع فني يستعد لدخول المنافسة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً كلٌّ من فيفي عبده، وجوري بكر، وإنجي كيوان، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، في توليفة تضم أسماء من أجيال واتجاهات فنية مختلفة.

ويحمل المسلسل توقيع المؤلف محمد سيد بشير، فيما يتولى أحمد جوبا مهمة الإخراج، ويشرف على إنتاجه أحمد الجنايني، وسط تحضيرات متواصلة استعداداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة مزيداً من التفاصيل الخاصة بأحداث العمل والشخصيات التي يقدمها أبطاله، بالتزامن مع استكمال التجهيزات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير، تمهيداً لعرضه في رمضان 2027.