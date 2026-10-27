استنفرت السلطات الأمنية في مدينة أزغنغان بإقليم الناظور شمال المغرب، عقب العثور على جثة متفحمة داخل غابة محاذية لحي «إسكاجان»، في واقعة غامضة استدعت فتح تحقيق لتحديد هوية الضحية وكشف ملابسات الوفاة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، اكتشف مجموعة من الشباب بقايا الجثة بالقرب من أحد الأودية أثناء تجولهم في الغابة، قبل إبلاغ السلطات التي انتقلت إلى الموقع، بمشاركة الشرطة القضائية والدرك الملكي.

وبإشراف من النيابة العامة، باشرت المصالح المختصة المعاينات الميدانية وجمع الأدلة، فيما يُنتظر أن يسهم التشريح الطبي في تحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة، وكشف الظروف المحيطة بالواقعة.