أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الثلاثاء)، بوزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة والعالم، وفي مقدمتها مجريات الأوضاع الإقليمية، وجهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.