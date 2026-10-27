تُعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، غدًا (الاربعاء)، أعمال المؤتمر العربي الأربعين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ومركز حماية الدولي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها: الاتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية، والمستجدات الدولية في مجال المخدرات، بما في ذلك مراكز الإنتاج، وأنماط الاستهلاك، وأساليب التهريب، وطرق المكافحة والتصدي، ومدى تأثيرها في المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2025-2026م).

ويستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء وخططها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث المعنية بمكافحة المخدرات.