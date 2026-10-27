تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالتين خطيتين، من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم ، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير ماليزيا لدى المملكة داتو سيد محمد بكري.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك ماليزيا
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالتين خطيتين، من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم ، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
The Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and the Crown Prince, Prime Minister Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, received two written messages from the King of Malaysia, Sultan Ibrahim, regarding the bilateral relations between the two brotherly countries.
The messages were received by the Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji, during his meeting today at the ministry's headquarters in Riyadh with the Ambassador of Malaysia to the Kingdom, Dato' Syed Muhammad Bakri.
During the meeting, the relations between the two countries were reviewed, and topics of mutual interest were discussed.