تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالتين خطيتين، من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم ، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير ماليزيا لدى المملكة داتو سيد محمد بكري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.