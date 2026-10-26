كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد تفاصيل التحولات الكبيرة التي خاضتها لتجسيد شخصية بطلة فيلم (بومة)، مؤكدةً أن التجربة تطلبت استعدادات طويلة شملت التدريب على استخدام السلاح الأبيض ومعايشة بيئات مختلفة تماماً عن عالمها الشخصي.

وجاءت تصريحات ركين بعد النجاح الذي حققته من خلال الفيلم، الذي توّج بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي، وسط إشادات واسعة بأدائها لشخصية فتاة تنتمي إلى الأحياء الهامشية في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكدت الفنانة الشابة أنها كانت تبحث عن دور يخرجها من المساحات المألوفة، ويمنحها فرصة لتقديم شخصية تختلف جذرياً عن طبيعتها وخلفيتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحدي لم يكن شكلياً فقط، بل ارتبط بالدخول إلى عالم إنساني جديد بالكامل. وأوضحت أن أول اجتماع جمعها بالمخرج زيد أبو حمدان امتد لنحو ثماني ساعات متواصلة، رغم أن موعد اللقاء خُطط له في البداية لساعة واحدة فقط، وذلك بسبب النقاشات المطولة حول تفاصيل الشخصية وخلفياتها النفسية والاجتماعية ومسار الأحداث.

وكشفت ركين أنها أمضت نحو ستة أشهر في التدرب على استخدام (المطواة) حتى تبدو حركتها طبيعية ومقنعة أمام الكاميرا، كما خضعت لتدريبات بدنية خاصة، إلى جانب تجارب متعددة في المكياج للوصول إلى الشكل النهائي الذي ظهرت به في العمل. وأضافت أن التحضير للشخصية شمل أيضاً التدريب على اللهجة المحلية، والبحث في حياة الفتيات اللواتي يعشن في الشارع، ومحاولة فهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بهذا النوع من الشخصيات. ولفتت إلى أن أكبر مخاوفها تمثلت في تقديم أداء صادق لشخصية تنتمي إلى بيئة لم تكن تعرف عنها الكثير؛ وهو ما دفعها إلى قضاء وقت في مناطق شعبية والاحتكاك بأشخاص يعيشون ظروفاً مشابهة لتلك التي يقدمها الفيلم.

وظهرت ركين في (بومة) بصورة مختلفة عن أدوارها السابقة، إذ قدمت شخصية حادة وقوية نشأت في بيئة صعبة، تعلمت فيها أن البقاء يتطلب فرض النفوذ ومواجهة التحديات بقسوة. وحظي أداؤها بإشادات نقدية واسعة اعتبرت الفيلم محطة بارزة في مسيرتها الفنية، خاصة أنه فرض عليها تغييراً واضحاً في المظهر وطريقة الكلام والحركة وأساليب التفاعل مع الشخصيات المحيطة بها.

وتقدم الشخصية التي تؤديها ركين نموذجاً لامرأة لا تبحث عن الحماية بقدر ما تسعى إلى صنع مكانتها بنفسها، مستخدمة القوة والهيبة كوسيلة للبقاء في عالم لا يمنح الضعفاء كثيراً من فرص النجاة.