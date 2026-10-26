سجّل المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، حضوراً لافتاً في حفل الكرة الذهبية لعام 2026، بعدما حلّ في المركز الـ28 عالمياً، ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً في العالم، مستنداً إلى موسم تهديفي استثنائي مع فريقه، وتألق دولي مميز مع المنتخب المكسيكي في كأس العالم.



وفرض كينيونيس اسمه بين أبرز نجوم الموسم، بعدما تصدّر قائمة هدافي دوري روشن السعودي موسم 2025-2026 برصيد 33 هدفاً في 31 مباراة، متقدماً على الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، الذي سجل 32 هدفاً، فيما حلّ البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثاً برصيد 28 هدفاً.



ولم يتوقف تألق مهاجم القادسية عند حدود المنافسات المحلية، بل امتد إلى أكبر محفل كروي عالمي، بعدما كتب اسمه في سجلات كأس العالم 2026، بتسجيله الهدف الأول في البطولة خلال مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، حين هز الشباك في الدقيقة التاسعة، مانحاً منتخب بلاده التقدم في مستهل مشواره بالمونديال.



وواصل كينيونيس حضوره التهديفي خلال البطولة، بعدما سجل أربعة أهداف، ليكون أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف المنتخب المكسيكي، ويعزز رصيده الدولي في عام شهد تألقه مع القادسية وظهوره على الساحة العالمية.



كيف وصل إلى المركز الـ28؟



جاء وصول كينيونيس إلى المركز الـ28 نتيجة تقييم لجنة التصويت لجائزة الكرة الذهبية، التي تعتمد على الأداء الفردي والحسم، والإنجازات الجماعية، والروح الرياضية. ويُمنح الصحفيون المصوتون نقاطاً للاعبين العشرة الذين يختارونهم من القائمة النهائية، وفق ترتيب تنازلي، ثم يُحدد الترتيب النهائي وفق مجموع النقاط.



وتبرز أرقام كينيونيس التهديفية في دوري روشن، إلى جانب تسجيله الهدف الافتتاحي لكأس العالم وإنهائه البطولة بأربعة أهداف، ضمن أبرز المحطات التي عززت ملفه في المنافسة على الجائزة. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بمدى تأثير كل إنجاز على ترتيبه بصورة منفصلة دون الاطلاع على تفاصيل الأصوات والنقاط التي حصل عليها.



ويمنح هذا الإنجاز القادسية حضوراً في قائمة أفضل 30 لاعباً في العالم، كما يعكس قدرة مهاجمه على لفت الأنظار بأرقامه التهديفية محلياً ودولياً، بعدما جمع بين لقب هداف دوري روشن والتألق في كأس العالم، ليختتم موسمه بمركز متقدم في واحدة من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية