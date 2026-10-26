كشف التقرير الرسمي الذي نشره موقع الكرة الذهبية عن الكواليس الدقيقة واللوائح الحاكمة لعملية اختيار الفائزين بالنسخة الحالية، مبرزاً المعايير الصارمة التي تضمن نزاهة الجائزة الأرفع عالمياً في مجال كرة القدم.



الفترة الزمنية المعتمدة للتقييم



تعتمد الجائزة في تقييمها على الأداء الشامل للاعبين واللاعبات خلال الموسم الكروي الممتد من 3 أغسطس 2025 إلى 19 يوليو 2026. وتدخل ضمن هذه الفترة كافة البطولات المحلية الكبرى والمنافسات القارية والدولية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم للرجال، وكأس الأمم الأفريقية، وكأس آسيا، إضافة إلى النهائيات الأوروبية الكبرى للسيدات.



تشكيل لجان التحكيم وآلية اختيار الدول



تتم عملية اختيار الفائزين عبر شبكة دولية من الصحفيين الرياضيين المتخصصين، بمعدل ممثل صحفي واحد عن كل دولة، وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في 8 سبتمبر 2026:



• جائزة الرجال: يشارك في التصويت صحفيون يمثلون أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا.



• جائزة السيدات: يشارك في التصويت صحفيون يمثلون أفضل 50 دولة في التصنيف العالمي.



نظام النقاط وطريقة حسم اللقب



يقوم كل عضو في لجنة التحكيم باختيار وترتيب 10 لاعبين من بين قائمة تضم 30 مرشحاً أعلنت عنها مجلة «فرانس فوتبول»، حيث تمنح النقاط تنازلياً على النحو التالي: 15، 12، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، ونقطة واحدة. ويتوج بالكرة الذهبية اللاعب الذي يجمع أكبر عدد من النقاط الإجمالية.



معايير التصويت للجوائز الفرعية



تخضع الجوائز الأخرى المرافقة للكرة الذهبية لآليات تضمن تكريم كافة جوانب اللعبة:



• أفضل حارس وحارسة مرمى: يختار الصحفيون 3 حراس للرجال (بواقع 5، 3، 1 نقاط) وحارستين للسيدات (بواقع 2 و 1 نقطة).



• أفضل مدرب وأفضل نادٍ: يتم اختيار اسمين من بين 5 مرشحين بناءً على جودة اللعب، الألقاب المحققة، الروح الرياضية، والقيادة التكتيكية، ويمنح الخيار الأول نقطتين والثاني نقطة واحدة.



• أفضل موهبة شابّة: تُحجب عن الصحفيين وتُسند للجان خاصة؛ حيث يصوت في فئة الرجال الفائزون السابقون بالكرة الذهبية، بينما يصوت في فئة السيدات الفائزات السابقات إلى جانب المتوجات بالمنصة منذ عام 2018 ورئيس تحرير مجلة «فرانس فوتبول».



• جائزة الهداف: هي الجائزة الوحيدة التي لا تخضع لعملية التصويت، بل تمنح تلقائياً للاعب واللاعبة الأكثر تسجيلاً للأهداف مع الأندية والمنتخبات خلال الفترة المحددة.



• جائزة سقراط: تُخصص للمبادرات المجتمعية والمشاريع الخيرية، وتختارها لجنة مشتركة تضم ممثلين عن «فرانس فوتبول»، وصحيفة «ليكيب»، ومنظمة (Peace and Sport) الدولية.