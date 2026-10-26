نقابة المهن التمثيلية تؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية وترفض الإساءة للمقدسات

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية رفضها القاطع لأي إساءة تستهدف المقدسات الإسلامية أو تمس مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشددةً على أن احترام حرمتهما يمثل ثابتاً دينياً ووجدانياً لا يقبل التهاون.

وجاء موقف النقابة في بيان صدر باسم فناني ومبدعي مصر، تضمن تأكيداً على قدسية المدينتين ومكانتهما في قلوب المسلمين، إلى جانب التشديد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية.

رفض أي تجاوز بحق المقدسات

وأكدت النقابة أن أي إساءة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بأي صورة كانت، أمر مرفوض بشكل قاطع، مشيرةً إلى أن مكانة المدينتين تتجاوز حدودهما الجغرافية، لما تمثلانه من قيمة دينية راسخة لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن مكة المكرمة، بوصفها مهبط الوحي وقبلة المسلمين، والمدينة المنورة، التي ارتبطت بالهجرة النبوية وتحتضن المسجد النبوي الشريف، تحظيان بمكانة استثنائية تستوجب صون حرمتهما واحترام رمزيتهما الدينية.

وشددت النقابة على أن الدفاع عن قدسية الأماكن الإسلامية مسؤولية دينية وإنسانية لا تحتمل التهاون، رافضةً أي خطاب يتضمن تطاولاً على المقدسات أو انتقاصاً من مكانتها.

علاقات مصر والسعودية

وفي سياق متصل، أكدت النقابة أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط تاريخية ووجدانية ممتدة تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على أسس من الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة، مشيرةً إلى أن هذه العلاقة لم تكن يوماً عابرة أو وليدة ظروف مؤقتة.

وأضاف البيان أن الروابط بين القاهرة والرياض تعكس وحدة المصير وتقارب المواقف، فضلاً عن عمق الصلات الإنسانية التي تجمع الشعبين، معرباً عن التطلع إلى استمرار هذه العلاقات وتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين البلدين.

الفنانون في مواجهة الإساءة

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن فناني مصر ومبدعيها، باعتبارهم جزءاً من القوى الناعمة المصرية، يرفضون أي محاولات تستهدف الإساءة إلى المقدسات الإسلامية أو الانتقاص من حرمتها، داعيةً إلى احترام مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أعربت عن تمنياتها لمصر والسعودية بدوام الأمن والأمان والاستقرار، واستمرار علاقات الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.