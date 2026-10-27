حقق ممثلا الوطن الاتحاد والأهلي انتصارين هامين على نيفتشي الأوزبكي والغرافة القطري وبذات النتيجة بهدفين لهدف، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وعلى ملعب الاستقلال في مدينة فيرغانا الأوزبكية، قاد المغربي يوسف النصيري فريقه الاتحاد لريمونتادا قاتلة على حساب مستضيفه نيفتشي الأوزبكي في اللقاء الذي انتهى اتحادياً بهدفين لهدف، وشهد اللقاء تقدم نيفتشي بهدف جامشيد اسكندروف بعد أن احتسب حكم اللقاء الأردني أدهم المخادمة ركلة جزاء لنيفتشي بعد ملامسة الكرة ليد جورج اليخينيا ليسددها اسكندروف بنجاح (د: 17)، وتمكن الاتحاد من العودة للقاء بعد مجهود رائع من ستيفن بيرجوين الذي تلاعب بالدفاع الأوزبكي ومن ثم لعب كرة عرضية عالية قفز لها حسام عوار وحولها برأسه في المرمى كهدف أول وتعادل للاتحاد (د: 34)، ومن ركلة حرة مباشرة سدد يوسف النصيري كرة ولا أجمل لتسكن الشباك الأوزبكية كهدف ثان للاتحاد (د: 90)، وحافظ الاتحاد على تقدّمه في الوقت بدل الضائع ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

وحقق الاتحاد فوزه الأول في هذه النسخة ووصل للنقطة الرابعة من فوز وتعادل وخسارة، فيما تجمّد رصيد نيفتشي عند 3 نقاط حصدها من فوز في الجولة الأولى ومن ثم خسر من النصر والاتحاد.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته محققاً فوزه الثاني في البطولة بعد تفوقه على الغرافة بهدفين لهدف، وسجل إيفان توني (4) وماثيوس غونسالفيس (86) هدفي الأهلي، في حين أحرز فلورينل كومان (53) هدف الغرافة، وأكمل الغرافة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع سيدو سانو في الدقيقة 77 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

جاءت البداية قوية من قبل حامل اللقب الذي فرض إيقاعه على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى حتى نجح في تسجيل هدف السبق الأول حينما مرر إدوارد سبيرتسيان كرة بينية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى إيفان توني الذي أرسلها من فوق الحارس إلى داخل الشباك (4).

وسدد آدم وناس لاعب الغرافة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم (52)، لكن زميله فلورينيل كومان نجح في تسجيل هدف التعادل حينما استقبل تمريرة زميله سيف الدين فضل الله من الجهة اليسرى وسددها قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك (53)، وترجم الأهلي أفضليته ونجح في تسجيل هدف التقدم الثاني حينما استلم ماتيوس غونسالفيس كرة في الجهة اليسرى وسددها قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المرمى (86).

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة السابعة من فوزين وتعادل، فيما بقي رصيد الغرافة بدون نقاط بعد أن تلقى 3 هزائم.