يستضيف فريق أبها نظيره الفيصلي عند تمام الساعة 3:40 من عصر اليوم (الثلاثاء) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق أبها هذا اللقاء وسط ظروف صعبة للغاية، فمنذ صعوده لدوري المحترفين لم يتذوق طعم الفوز واكتفى بحصد نقطتين من تعادلين وخسر في سبعة لقاءات محتلاً المركز الـ18 والأخير، وأحرز هجومه ستة أهداف فقط كأضعف خط هجوم في الدوري إلى الآن، فيما استقبلت شباكه 17 هدفاً، ويطمح الفريق الأبهاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول والهروب من المركز الأخير.

فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء سعياً للعودة لطريق الانتصارات بعد أن حقق انتصاراً وحيداً على الخلود قبل أن يتعادل مع الشباب ويخسر من النصر، والفوز في لقاء اليوم سيصعد بالفريق لمركز واحد على أقل تقدير إذ يحتل حالياً المركز الـ15 برصيد سبع نقاط حصدها من انتصار وأربعة تعادلات وخمس خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 20 هدفاً.