نال السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، المركز التاسع والعشرين في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مناصفةً مع الفرنسي ويليام ساليبا، ليضيف حضوراً عالمياً جديداً إلى مسيرة حافلة بالأرقام.



ويأتي هذا التواجد اللافت في قائمة أبرز نجوم كرة القدم العالمية ليؤكد على المكانة المتنامية للدوري السعودي للمحترفين، الذي بات يستقطب كبار اللاعبين ويحظى باهتمام دولي متزايد.



وبقميص منتخب السنغال، خاض ماني 132 مباراة دولية، سجل خلالها 55 هدفاً، متربعاً على عرش هدافي بلاده التاريخيين، في رحلة انطلقت عام 2012، وتوّجها بالمساهمة في إحراز كأس أمم أفريقيا بنسخة 2021، التي أُقيمت عام 2022.



أما مع النصر، الذي انضم إليه صيف 2023، فقد وصل رصيده في الدوري السعودي إلى 39 هدفاً خلال 99 مباراة حتى 23 أكتوبر 2026، ليقترب من إكمال مئويته الأولى في المسابقة بقميص الفريق.



وبين صدارة هدافي السنغال وحضوره التهديفي مع النصر، تحمل مشاركة ماني في قائمة الكرة الذهبية قصة نجم امتدت بصمته من الملاعب الإفريقية إلى السعودية، وصولاً إلى قائمة الثلاثين في سباق الجائزة العالمية.