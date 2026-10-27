تتجه شركة «OpenAI» إلى تشديد الإجراءات الأمنية المحيطة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر عزل بعض عمليات التدريب عن الاتصال المباشر بالإنترنت، في خطوة تستهدف تقليص المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة خلال مراحل تطويرها الحساسة.

وتعتمد هذه الإجراءات على الحد من اتصال بيئات التدريب بالشبكات الخارجية، بما يقلص احتمالات الوصول غير المصرح به إلى البيانات والأنظمة، ويعزز قدرة الشركة على التحكم في العمليات التقنية المرتبطة ببناء نماذجها الأكثر تطوراً.

ويعكس هذا التوجه تنامي التحديات الأمنية المصاحبة لتطور الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع ارتفاع قدرات النماذج وتعقّد البنية الحاسوبية اللازمة لتدريبها، ما يجعل حماية بيئات التطوير جزءاً أساسياً من متطلبات السلامة التقنية.

كما يسلط الضوء على أهمية الفصل بين الأنظمة الحساسة والشبكات العامة، باعتباره أحد التدابير المستخدمة للحد من فرص الاختراق وتسرب المعلومات. ويطرح التحول تساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وفرض ضوابط أمنية أكثر صرامة، في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة.

وتؤكد هذه الخطوة، أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على تطوير نماذج أكثر قدرة، بل امتد إلى حماية مراحل إنتاجها، وضمان أمن البيانات والبنية التقنية التي تقوم عليها.