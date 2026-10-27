أثار الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية التي تنظمها وتمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حالة من الجدل، بعدما نشر بالخطأ مقالات تعلن فوز ثلاثة لاعبين مختلفين بجائزة عام 2026، قبل انطلاق الحفل المقام حالياً في العاصمة البريطانية لندن، في واقعة وضعت الجهة المنظمة تحت الأضواء قبل لحظات من الكشف عن هوية الفائز.



وتعد الكرة الذهبية إحدى أعرق الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، وتكتسب أهمية كبرى نظراً لتاريخها الطويل في تكريم أبرز نجوم اللعبة، ما يجعل أي خطأ يتعلق بها محط اهتمام عالمي.



وظهرت على الموقع مقالات تحمل عناوين تعلن تتويج الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة بالجائزة الأهم فردياً في عالم كرة القدم، قبل أن تُحذف تلك المقالات لاحقاً.



وسرعان ما انتشرت لقطات الشاشة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتفتح الباب أمام التكهنات بشأن ما إذا كان الخطأ قد كشف أسماء الفائزين أو عكس مجرد خلل في عملية النشر.



وسارع المنظمون إلى توضيح أن المقالات أُعدّت مسبقاً لجميع المرشحين تحسباً لفوز أي منهم، مؤكدين أنها لا تكشف الترتيب النهائي أو هوية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.