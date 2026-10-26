تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الهلال مع الشمال القطري، على استاد البيت بمدينة الخور، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة. والمواجهة ليست مجرد صراع على ثلاث نقاط، بل هي لقاء بين فلسفتين تدريبيتين مختلفتين، يقود كل منهما مدرب بخبرة ورؤية مميزة: الإيطالي سيموني إنزاغي مع الزعيم، والإسباني ديفيد براتس مع الشمال.



إنزاغي.. المرونة والسيطرة والضغط المنظم



يتبنى الإيطالي سيموني إنزاغي فلسفة تعتمد على المرونة التكتيكية العالية، حيث يتنقل بين تشكيلتي 4-3-3 و3-5-2 وفقاً لطبيعة الخصم ومجريات المباراة. وأبرز ملامح أسلوبه ما يلي:



(السيطرة على وسط الملعب) فرض الاستحواذ والتحكم في إيقاع اللعب منذ الدقائق الأولى، مع بناء الهجمات من الخلف بتمريرات قصيرة ومنظمة.



الضغط العالي



يطالب لاعبيه بالضغط على حامل الكرة فور فقدانها، لاستعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وفي أقرب منطقة لمرمى الخصم.



التحول السريع



الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بلمسات سريعة وعمودية مباشرة، مع استغلال تقدم الظهيرين لتوسيع رقعة اللعب وخلق مساحات في عمق دفاع الخصم.



تنوع الحلول الهجومية



لا يعتمد على نجم واحد، بل تضافر جهود الجناحين والمهاجمين ولاعبي الوسط لتشكيل شبكة تمرير وتسديد متكاملة. أسلوب ديفيد براتس: التنظيم الصلب والذكاء الهجومي.



الخصم منظم دفاعياً



الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال، يعتمد على بناء دفاعي مترابط يبدأ من خط المقدمة، حيث يضغط الفريق بشكل منظم لإجبار الخصم على اللعب نحو الأطراف وتقليل المساحات الخطرة.



الواقعية الهجومية



استغلال مثالي للكرات المستعادة والهجمات المرتدة السريعة، مع الاعتماد على نجم الفريق بغداد بونجاح كرأس حربة قادر على الاحتفاظ بالكرة وصناعة الفرص.



اللعب الجماعي المنسجم



يمنح لاعبيه حركة متناغمة بدون كرة، مما يجعل الفريق متصلاً في الهجوم والدفاع معاً، وصعب الاختراق.



المرونة في التشكيل



ينتقل بين 4-2-3-1 و4-3-3 وفقاً للخصم، مع الحفاظ على تماسك الخطوط الثلاثة.