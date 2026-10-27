أعلنت قوات درع الوطن اليمنية اليوم (الثلاثاء)، السيطرة على عدد من المرتفعات الحاكمة في مديرية ذوباب وباب المندب، مؤكدة أنها ستواصل العمليات بدعم من تحالف دعم الشرعية.



وكتبت قوات درع الوطن على حسابها في «إكس»: نفّذت قوات درع الوطن، وألوية العمالقة الجنوبية، اليوم، عملية عسكرية خاطفة في محور باب المندب، تمكّنت خلالها من السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع الإستراتيجية الحاكمة، مكبّدةً مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد، مضيفة: تواصل القوات تنفيذها بإسناد جوي من قوات التحالف العربي، ضمن عملية «فجر اليمن».



بدورها، أعلنت قوات العمالقة الجنوبية إسقاط طائرة مسيرة حوثية (مجنحة) في جبهة ذوباب.



وشن الطيران الحربي اليوم ضربات قوية على مواقع المليشيا في مديريات المخا وذوباب ومواقع أخرى في محافظة تعز، مخلفاً قتلى وجرحى.



وقال نائب رئيس التوجيه المعنوي في محور تعز العقيد عبدالباسط البحر: كبدنا العدو في محيط معسكر المطار القديم ومدرات خسائر كبيرة وقتلنا عدداً من عناصره وأحرقنا أطقم ومدرعات، موضحاً أن هناك تحسناً كبيراً في الهجوم وتراجع للمليشيا.



وفي جبهة الهنجر غربي تعز أوضح البحر أن هناك تقدماً للجيش والمقاومة وتمت السيطرة على مواقع حاكمة مطلة على خط الضباب ونقطة الهنجر ويجري الآن تمشيط المنطقة وتثبيت وتأمين المواقع المحررة والأرض المكتسبة.



ولفت إلى أن هناك مواجهات في جبهة الشقب بمنطقة الأقروض بمختلف الأسلحة والعيارات النارية، موضحاً أن المليشيا تستهدف المدنيين والقرى بالراجمات والمدفعية الثقيلة لكن تم صدهم، موضحاً أن الجيش اغتنم دورية مع عدد من الأسلحة.



وأشاد القيادي العسكري بمساندة الطيران التي وصفها بـ«القوية والفعالة والحاسمة والدقيقة»، مبيناً أن الطيران قصف مواقع وتجمعات وتعزيزات ودمر آليات الحوثي في عشرات المواقع بمحيط المدينة والريف الجنوبي والغربي وفي المخا والوازعية.



من جهة أخرى، قال سكان محليون في محافظة تعز إن مليشيا الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية نحو مدينة عدن ومدينة تعز وسقطت بعزلة إصرار بمديرية ماوية في ذات المحافظة بعد ثوانٍ من إطلاقها.