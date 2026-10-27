كشف ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب الإيطالية عن أكثر من 250 قذيفة وقطعة متفجرة تعود إلى الحرب العالمية الأولى، ظلت مدفونة تحت الجليد لأكثر من قرن، في اكتشاف يسلط الضوء على مخاطر جديدة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الغطاء الجليدي.

وأعلن الجيش الإيطالي أن فرقاً متخصصة تابعة للواء «جوليا» الجبلي تمكنت من انتشال الذخائر وإبطال مفعولها خلال عمليات تمشيط واسعة في جبال الدولوميت شمالي البلاد، بعدما أبلغ متنزهون عن العثور على أجسام متفجرة في مناطق جبلية شهدت معارك خلال الحرب العالمية الأولى.

ذخائر عمرها أكثر من 100 عام

وشملت المضبوطات قذائف مدفعية إيطالية وقنابل هاون فرنسية الصنع، بينها 18 قذيفة مدفعية من عيار 75 مليمتراً، و37 قذيفة هاون من طراز «تيفينو»، كانت تستخدمها القوات الإيطالية خلال الحرب.

ونُفذت عمليات البحث في منطقة بريميرو بمقاطعة ترينتينو، إلى جانب مواقع جبلية أخرى في إقليم ترينتينو ألتو أديجي، حيث كشفت عمليات انحسار الجليد عن مخلفات عسكرية بقيت محفوظة منذ المعارك التي دارت بين القوات الإيطالية والنمساوية المجرية خلال الفترة من 1915 إلى 1918.

تغير المناخ يعيد مخلفات الحرب إلى السطح

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن أستاذ التاريخ بجامعة بيرغامو الإيطالية ستيفانو موروسيني، أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية أدى إلى تسارع ذوبان الأنهار الجليدية، ما تسبب في ظهور أعداد متزايدة من الذخائر والمعدات العسكرية القديمة.

وأوضح أن الجليد حافظ على هذه المخلفات لأكثر من مائة عام، إلا أن كثيراً منها لا يزال يحتفظ بخطورته، رغم مرور عقود طويلة على انتهاء الحرب.

ولم تقتصر الاكتشافات على الذخائر، إذ أسفر تراجع الجليد خلال السنوات الماضية عن ظهور أسلحة ومعدات عسكرية ورسائل ومذكرات شخصية، إضافة إلى بقايا جنود لقوا حتفهم خلال المعارك التي شهدتها المنطقة.

تحذيرات للمتنزهين

وحذر الجيش الإيطالي المتنزهين ومتسلقي الجبال من الاقتراب من أي أجسام يُشتبه في كونها ذخائر أو متفجرات، مشدداً على ضرورة عدم لمسها وإبلاغ الجهات الأمنية فور العثور عليها.

وتثير هذه الاكتشافات مخاوف متزايدة بشأن تأثير التغير المناخي في سلامة المناطق الجبلية، بعدما أصبح ذوبان الجليد يكشف عن مخاطر ظلت مخفية منذ أكثر من قرن.