أعلنت تنزانيا اليوم اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 223 مليار قدم مكعبة في منطقة منزي باي جنوب البلاد، في أول اكتشاف للغاز تسجله منذ أكثر من 10 سنوات.

وأفاد وزير الطاقة التنزاني، جوما هوميرا، أن الاكتشاف تحقق في بئر كاسا-1 إكس إس تي 2، التي جرى استكشافها بالتعاون بين مؤسسة تنزانيا لتطوير البترول المملوكة للدولة وشركة فرنسية، مبيناً أن المؤسسة والشركة حفرتا ثلاث آبار، هي إم بي-5 وإم إس-2 وكاسا-1 إكس إس تي 2، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد، فيما أعلنت الشركة الفرنسية أن الإنتاج من الاكتشاف الجديد قد يبدأ في وقت مبكر من الشهر القادم.

وبحسب بيانات الجهات التنظيمية لقطاع الطاقة بلغت احتياطيات تنزانيا المكتشفة من الغاز الطبيعي نحو 57.5 تريليون قدم مكعبة قياسية قبل الإعلان عن الاكتشاف الجديد.