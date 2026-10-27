استعاد فريق الفيصلي نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه أبها بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء (الثلاثاء)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي.



وفرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الشوط الأول، رغم المحاولات المتبادلة من الفريقين لافتتاح التسجيل، قبل أن ينجح البرازيلي فلافيو دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول للفيصلي بعد أن سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك الأبهاوية عند الدقيقة 70، مسجلاً هدف المباراة الوحيد، الذي منح الفيصلي انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم.



ورفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند نقطتين، ليواصل وجوده في المركز الأخير.



ويمنح هذا الانتصار الفيصلي دفعة مهمة لمواصلة تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يتطلع أبها إلى استعادة توازنه والخروج من سلسلة النتائج السلبية.