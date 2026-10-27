شكك نجم ريال مدريد السابق غوتي، ولاعب مانشستر سيتي السابق سمير نصري، في أحقية مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين بجائزة الكرة الذهبية 2026.

وتُوّج كين بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى، متفوقاً على مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي ونجم برشلونة الشاب لامين يامال، ضمن قائمة ضمت 30 لاعباً، خلال الحفل الذي أقامته مجلة «فرانس فوتول» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس (الإثنين)، بالعاصمة البريطانية لندن.

غوتي يسخر من تتويج كين

انتقد غوتي بشدة اختيار كين للفوز بالجائزة، ووفقًا لشبكة «DAZN»، وضع نجم ريال مدريد السابق يديه على وجهه عند إعلان اسم هاري كين فائزاً بالكرة الذهبية، وبدا عليه الاستغراب الشديد.

وقال غوتي في تصريحات نشرتها صحيفة «آس»: «من قبيل الصدفة أن تُقام النسخة السبعون من جائزة الكرة الذهبية في لندن، وأن يفوز بها لاعب من لندن، يا لها من مصادفة! إنها مصادفة عجيبة حقاً، لامين ومبابي يستحقانها أكثر».

وأضاف: «يكفي أن ترى وجه كين لحظة إعلان تتويجه بالجائزة، لم يتخيل أبداً أنه سيفوز بالكرة الذهبية، وكان يعتقد أن لامين ومبابي سيسبقانه، لا يُظهر المرء هذا التعبير عندما يفوز بالكرة الذهبية ويعتقد أنه يستحقها، حتى إنه لم يكن يعرف كيف يرتدي سترته».

نصري: كين لم يصنع الفارق

من جانبه، قال سمير نصري: «الإحصائيات هي التي حسمت الأمر، كين لاعب عظيم، لكنه لم يقد فريقه قط للفوز بأي شيء مهم، ولم يكن حاسماً في انتصاراتهم في المباريات المهمة».