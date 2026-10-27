حصد نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى، متفوقاً على كيليان مبابي ولامين يامال، في قائمة شملت 30 لاعباً، من بينهم نجما دوري روشن جوليان كينونيس وساديو ماني، اللذان جاءا في المركزين الـ28 والـ29 على الترتيب.

73 هدفاً تقود كين إلى الكرة الذهبية

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى تتويج كيليان مبابي أو يامال بالجائزة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فإن كين خطف الجائزة في الحفل الذي أقيم أمس (الإثنين) بالعاصمة البريطانية لندن.

وسجل مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده خلال موسم 2025-2026، ليقود فريقه إلى لقب الدوري الألماني، ومنتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2026:

1. هاري كين (بايرن ميونخ)

2. كيليان مبابي (ريال مدريد)

3. لامين يامال (برشلونة)

4. رودري (مانشستر سيتي / برشلونة)

5. ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

6. خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

7. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

8. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

9. مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

10. فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

11. جود بيلينغهام (ريال مدريد)

12. باو كوبارسي (برشلونة)

13. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

14. فيتينيا (باريس سان جيرمان)

15. ديكلان رايس (أرسنال)

16. فيران توريس (برشلونة / باريس سان جيرمان)

17. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

18. مارك كوكوريلا (تشيلسي / ريال مدريد)

19. جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)

20. ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)

21. غابرييل (أرسنال)

22. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

23. نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

24. لويس دياز (بايرن ميونخ)

25. ماركينيوس (باريس سان جيرمان)

26. دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)

27. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

28. جوليان كينونيس (القادسية)

29. ويليام ساليبا (أرسنال)

29. ساديو ماني (النصر)