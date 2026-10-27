حصد نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى، متفوقاً على كيليان مبابي ولامين يامال، في قائمة شملت 30 لاعباً، من بينهم نجما دوري روشن جوليان كينونيس وساديو ماني، اللذان جاءا في المركزين الـ28 والـ29 على الترتيب.
73 هدفاً تقود كين إلى الكرة الذهبية
ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى تتويج كيليان مبابي أو يامال بالجائزة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فإن كين خطف الجائزة في الحفل الذي أقيم أمس (الإثنين) بالعاصمة البريطانية لندن.
وسجل مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده خلال موسم 2025-2026، ليقود فريقه إلى لقب الدوري الألماني، ومنتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.
الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2026:
1. هاري كين (بايرن ميونخ)
2. كيليان مبابي (ريال مدريد)
3. لامين يامال (برشلونة)
4. رودري (مانشستر سيتي / برشلونة)
5. ليونيل ميسي (إنتر ميامي)
6. خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)
7. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)
8. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
9. مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)
10. فابيان رويز (باريس سان جيرمان)
11. جود بيلينغهام (ريال مدريد)
12. باو كوبارسي (برشلونة)
13. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)
14. فيتينيا (باريس سان جيرمان)
15. ديكلان رايس (أرسنال)
16. فيران توريس (برشلونة / باريس سان جيرمان)
17. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
18. مارك كوكوريلا (تشيلسي / ريال مدريد)
19. جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)
20. ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)
21. غابرييل (أرسنال)
22. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
23. نونو مينديز (باريس سان جيرمان)
24. لويس دياز (بايرن ميونخ)
25. ماركينيوس (باريس سان جيرمان)
26. دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)
27. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)
28. جوليان كينونيس (القادسية)
29. ويليام ساليبا (أرسنال)
29. ساديو ماني (النصر)
Bayern Munich and England star Harry Kane has won the Ballon d'Or for the first time, surpassing Kylian Mbappe and Lamine Yamal, in a list that included 30 players, among them the stars of the Roshen League, Julian Quinones and Sadio Mane, who came in 28th and 29th place respectively.
73 goals lead Kane to the Ballon d'Or
Although expectations pointed to Kylian Mbappe or Yamal winning the award presented by the French magazine "France Football" in collaboration with the European Football Association "UEFA," Kane snatched the award at the ceremony held yesterday (Monday) in the British capital, London.
The Bayern Munich striker and England captain scored 73 goals with his club and national team during the 2025-2026 season, leading his team to the German league title and the England national team to the semi-finals of the 2026 World Cup.
The final ranking of the Ballon d'Or 2026:
1. Harry Kane (Bayern Munich)
2. Kylian Mbappe (Real Madrid)
3. Lamine Yamal (Barcelona)
4. Rodri (Manchester City / Barcelona)
5. Lionel Messi (Inter Miami)
6. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
7. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
8. Erling Haaland (Manchester City)
9. Michael Olise (Bayern Munich)
10. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
11. Jude Bellingham (Real Madrid)
12. Pau Torres (Barcelona)
13. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
14. Vitinha (Paris Saint-Germain)
15. Declan Rice (Arsenal)
16. Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)
17. Vinicius Junior (Real Madrid)
18. Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
19. Joao Neves (Paris Saint-Germain)
20. Willian Pato (Paris Saint-Germain)
21. Gabriel (Arsenal)
22. Lautaro Martinez (Inter Milan)
23. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
24. Luis Diaz (Bayern Munich)
25. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
26. Dayot Upamecano (Bayern Munich)
27. Bruno Fernandes (Manchester United)
28. Julian Quinones (Al-Qadisiyah)
29. William Saliba (Arsenal)
29. Sadio Mane (Al-Nassr)