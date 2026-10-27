تواجد حارس مرمى الهلال ياسين بونو وحارس الأهلي إدوارد ميندي، ضمن أفضل 10 حراس مرمى في ترتيب جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم عن الموسم الماضي، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقامته مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في العاصمة البريطانية لندن، أمس (الإثنين).
سيمون يحصد الجائزة
وحصد الإسباني أوناي سيمون جائزة ياشين، بعدما تصدر القائمة، متقدماً على مواطنه ديفيد رايا، فيما حل البلجيكي تيبو كورتوا في المركز الثالث، يليه الروسي ماتفي سافونوف رابعاً.
بونو ثامناً.. وميندي تاسعاً
وجاء الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في المركز الخامس، تلاه حارس الرأس الأخضر فوزينها سادساً، والإسباني جوان غارسيا سابعاً، والمغربي ياسين بونو ثامناً، والسنغالي إدوارد ميندي تاسعاً، فيما حل السويسري غريغور كوبيل في المركز العاشر، ليكمل قائمة أفضل 10 حراس مرمى.
The presence of Al-Hilal goalkeeper Yassine Bounou and Al-Ahli goalkeeper Edouard Mendy among the top 10 goalkeepers in the Yashin Award ranking for the best goalkeeper in the world for the past season was noted during the Ballon d'Or ceremony held by the French magazine "France Football" in collaboration with the Union of European Football Associations (UEFA) in the British capital, London, yesterday (Monday).
Simon wins the award
Spanish goalkeeper Unai Simon won the Yashin Award after topping the list, ahead of his compatriot David Raya, while Belgian Thibaut Courtois came in third, followed by Russian Matvei Safonov in fourth.
Bounou eighth... and Mendy ninth
Argentine Emiliano Martinez came in fifth, followed by Cape Verdean goalkeeper Vozinha in sixth, Spanish Joan Garcia in seventh, Moroccan Yassine Bounou in eighth, and Senegalese Edouard Mendy in ninth, while Swiss Gregor Kobel rounded out the top 10 goalkeepers in tenth place.