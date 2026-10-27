تواجد حارس مرمى الهلال ياسين بونو وحارس الأهلي إدوارد ميندي، ضمن أفضل 10 حراس مرمى في ترتيب جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم عن الموسم الماضي، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقامته مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في العاصمة البريطانية لندن، أمس (الإثنين).

سيمون يحصد الجائزة

وحصد الإسباني أوناي سيمون جائزة ياشين، بعدما تصدر القائمة، متقدماً على مواطنه ديفيد رايا، فيما حل البلجيكي تيبو كورتوا في المركز الثالث، يليه الروسي ماتفي سافونوف رابعاً.

بونو ثامناً.. وميندي تاسعاً

وجاء الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في المركز الخامس، تلاه حارس الرأس الأخضر فوزينها سادساً، والإسباني جوان غارسيا سابعاً، والمغربي ياسين بونو ثامناً، والسنغالي إدوارد ميندي تاسعاً، فيما حل السويسري غريغور كوبيل في المركز العاشر، ليكمل قائمة أفضل 10 حراس مرمى.