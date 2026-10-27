لا تحتاج الابتسامة دائماً إلى موقف سعيد أو خبر مفرح، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن مجرد الابتسام قد ينعكس إيجاباً على الحالة المزاجية ويساعد الجسم على التعامل بصورة أفضل مع التوتر والضغوط اليومية.

وأوضحت نتائج بحثية أن تعبير الابتسامة يرتبط بتغيُّرات فسيولوجية داخل الجسم؛ تشمل التأثير في مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، إلى جانب تحفيز إفراز مواد كيميائية في الدماغ مرتبطة بالمشاعر الإيجابية، مثل الإندورفين والدوبامين والسيروتونين.

كما أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يحافظون على الابتسام أثناء المواقف الضاغطة أو المهام المرهقة، يسجلون معدلات تعافٍ أفضل من آثار التوتر مقارنة بمن يتبنون تعبيرات محايدة، مع انخفاض ملحوظ في بعض الاستجابات الجسدية المرتبطة بالإجهاد.

ويرى متخصصون أن الابتسامة قد تعمل كإشارة متبادلة بين الوجه والدماغ، إذ لا تعكس المشاعر الإيجابية فحسب، بل قد تسهم أيضاً في تعزيزها وتحسين الإحساس العام بالراحة والهدوء.

وفي المقابل، يحذر الخبراء من تحويل الابتسامة إلى سلوك مفروض أو واجب اجتماعي، خاصة في بيئات العمل، مؤكدين أن آثارها الإيجابية تكون أكثر وضوحاً عندما تنبع بصورة طبيعية وعفوية لا نتيجة ضغوط أو تعليمات مباشرة.

كما لفتت الدراسات إلى أن دلالات الابتسامة تختلف من ثقافة إلى أخرى، إلا أن تأثيرها الإيجابي على الحالة النفسية والجسدية يظل واحداً من أكثر الجوانب التي تحظى باهتمام الباحثين في مجال الصحة والسلوك الإنساني.