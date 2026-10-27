قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا عبدالرحمن بن قليل الخديدي، أوراق اعتماده إلى ملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، وذلك إيذاناً ببدء مهامه سفيراً للمملكة لدى بلجيكا.

ونقل السفير الخديدي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله-، وتمنياتهما للملك فيليب بموفور الصحة والسعادة.

كما حملت الرسالة أطيب التمنيات لشعب مملكة بلجيكا بمزيد من التقدم والازدهار، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص المملكة على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع بلجيكا في مختلف المجالات.