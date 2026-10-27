كشف مصدر موثوق مقتل من يسمى قائد محور تعز في مليشيا الحوثي، طلال محمد علي سعيد، المنتحل رتبة لواء، والمكنى «أبو نصر الشميري»، متأثراً بإصابته في المعارك الدائرة بمنطقة المطار القديم غربي مدينة تعز.



وقال مصدر موثوق من أبناء قرية القيادي لـ«عكاظ» إن «أبو نصر» أصيب قبل يومين خلال المعارك، ونقل إلى صنعاء في حالة حرجة، قبل أن يتوفى ليلة أمس.



وأوضح المصدر أن القيادي الصريع من العناصر التي استدرجتها مليشيا الحوثي في سن مبكرة، إذ كان والده القادم من مديرية مقبنة بمحافظة تعز، يعمل في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران ويقيم فيها مع أسرته.



وأضاف أن المليشيا استقطبت طلال وهو في التاسعة من عمره، وأخضعته لأفكارها المتطرفة، قبل أن تدرجه ضمن العناصر المسؤولة عن ترويج المخدرات والاتجار بها.



وبحسب المصادر، عُيّن طلال عام 2012 قائداً لما يسمى بمحور تعز وقائداً للواء 33، وظل خلال السنوات الماضية يعمل بعيداً عن الواجهة، متولياً الدفع بتعزيزات المليشيا إلى مختلف الجبهات. كما اتخذ من مديرية مقبنة معقلاً لنشاط المليشيا، واستحدث مواقع لها في مناطق الشراجيع وبيدح والمهساس وغيل المخيشيب، القريبة من قريته.



وأفادت المصادر بأن «أبو نصر الشميري» دخل، عقب وصوله إلى مقبنة، في صراعات مع متحوثين من أبناء المنطقة على خلفية تهريب المخدرات وعائداتها، وتمكن من تصفية عدد منهم، بينهم قيادي عام 2017.



وأضافت أن الخلافات دفعت قيادات حوثية إلى التدخل، ومنح شقيق القيادي المتحوث الصريع عمار الجرزي منصب عضو في مجلس الشورى التابع للمليشيا وقيادة اللواء الرابع، مقابل وقف الصراعات.



وذكرت المصادر أن «أبو نصر الشميري» تولى، إلى جانب مسؤوليته المزعومة قائداً لمحور تعز، الإشراف على تهريب المخدرات والأسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرته، مشيرة إلى أنه كان من العناصر المتشددة داخل المليشيا.



وكانت المليشيا الحوثية قد سلمت جثة أحد حراسته إلى اسرته في قرية السويهرة شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز (الأحد) وتم دفنه أمس (الإثنين).